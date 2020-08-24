Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 августа 2020 года: Госпитализировано 268 пациентов

Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 августа 2020 года. С начала пандемии в регионе выявлено 13 080 ковид-положительных человек. 61 случай COVID-19 подтвердился за минувшие сутки. Заболели 11 вахтовых рабочих из других регионов и 50 постоянных жителей в населенных пунктах ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 268 пациентов. Шесть из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Четверо тяжелобольных пациентов – на ИВЛ. За сутки 59 человек выздоровели.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Число умерших от болезни достигло 87 человек. Последние летальные случаи фиксировались 22 августа.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 744 новых случая ковида в 84 регионах. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 456 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровели 773 095 человек.

В соседних регионах ситуация складывается так: в Югре за сутки число заболевших увеличилось еще на 76 человек, в Тюменской области больных стало на 48 пациента больше.