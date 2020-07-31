На Ямале число заболевших коронавирусом достигло 11 016 человек

На Ямале за прошедшие сутки выявлено 112 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 11 016 инфицированных.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращении к землякам, на Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. За сутки выявлено 25 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 87 новых в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 37, Губкинском – 14, Салехарде – 13, Ноябрьске – 9, Надым е– 4, Муравленко – 3, п. Пурпе – 3 , п. Уренгой –2, Тарко-Сале – 1 , п. Пуровск – 1.

Число выздоровевших значительно выросло: 392 человека – за сутки и 8 023 за весь период пандемии в регионе.

Регион по-прежнему на первом месте в стране по тестированию на душу населения, протестировали уже более 300 тысяч человек. За минувшие сутки в 15 лабораториях провели 4 973 теста. Снижать темпы не планируется.

Из общего числа болеющих 567 пациентов – госпитализированы , 16– в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. 10 пациентов – на ИВЛ.

Среди заболевших и сам губернатор. О своем состоянии он рассказал в соцсети. Дмитрий Артюхов признался, что тест, который он сделал накануне, дал положительный результат.

- В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам, - сказал губернатор.

Глава региона пообещал, как только получит отрицательные тесты, сразу вернется к активной работе. Кроме того, он призвал земляков не расслабляться, беречь себя и пожелал здоровья.