Фото дня - Ямал

В Новом Уренгое прошел конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев и городов воинской славы

В Артеке ямальская сборная поднялась на 22 место из 83 команд на всероссийском фестивале ГТО

В Петропавловске представили ямальский стенд на XV форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Салехард закрыл до следующей навигации паромную переправу и переходит на авиасообщение

На участке «Надым – Салехард» дороги «Сургут – Салехард» завершается строительство восьми мостовых переходов

Скульптурная композиция, символизирующая семью, украсила сквер «Чистая энергия» в Новом Уренгое

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил Александра Моора с вступлением в должность губернатора Тюменской области

В Новом Уренгое стартовал туристический слет в зачет XXXV спартакиады среди 5-11 классов «Мы за здоровый образ жизни»

На Гыданском полуострове ученые обнаружили один из крупнейших участков с останками мамонтовой фауны в Арктике

Многофункциональный комплекс «Виадук» пользуется большим спросом среди жителей Нового Уренгоя

Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

В Муравленко открылся музей занимательных наук «АрхимедиУм», где собраны десятки экспонатов, раскрывающих законы механики, оптики, акустики и электромагнетизма

Федерацию легкой и сверхлегкой авиации Ямала «Крылья Арктики» планируют задействовать в коммерческих перевозках

Работы победителей конкурса «Формула искусства» украсили городские фасады в Губкинском

В Тарко-Сале торжественно открыли первую часть обновлённой городской набережной, названной в честь первопроходца Михаила Саргина

В Новом Уренгое дали старт новому этапу проекта «Эконур» открытием стелы и закладкой аллеи Просвещения «Арктика. Ямал. Я тут живу»

Новоуренгойцы провели субботник на многофункциональной спортивной площадке под виадуком в преддверии Дня города

Двум железнодорожным мостам времён 501-й стройки присвоен статус выявленных объектов культурного наследия Ямала

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал в окружном доме ремёсел и осмотрел выставку известного мастера Сергея Лугинина

В Новом Уренгое этим летом на предприятиях города и в отрядах мэра отработало более 800 подростков

В Надыме на площади бульвара Стрижова прошел праздник дружбы и взаимоуважения

В городском саду Салехарда археологи обнаружили захоронение возрастом более 4 000 лет

Участники экоэкспедиции собрали около 500 бочек и другой металлолом общей массой 35 тонн на острове Вилькицкого

В Кронштадте делегация Пуровского района приняла участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота России

Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов осмотрели инфраструктуру Северного широтного хода

Макет танка Т-72 весом 36 тонн появился на территории сквера Ермака в районе Нового Уренгоя

В Пуровском районе действует природный пожар на площади 7 гектар

В Надыме идёт благоустройство дворовых территорий в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда»

Еще 383 ямальских семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья в Тюмени в рамках программы «Сотрудничество»