На Ямале 6 августа 2026 года выдастся серым и дождливым

Погода на Ямале на 6 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности до +16. Днем столбики термометров покажут +16…+21 градус.

Ветер северо-западный с переходом на северный 8-13 м/с.

6 августа по народному календарю - день Бориса и Глеба, который также называли Паликопна или Летник. В этот день православная церковь чтит память первых русских святых - благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, младших сыновей князя Владимира.

Название «Паликопна» происходит от слов «пали копны» («пали» - жги). Крестьяне верили, что в этот день резко возрастает риск гроз с молниями, которые могут поджечь стога сена или собранный урожай. Поэтому они старались не работать в поле, не разводить костров и с осторожностью обращались с открытым огнем.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.