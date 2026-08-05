«Ямал рядом»: Дмитрий Артюхов передал гумпомощь школьникам и семье из Волновахи

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов вместе с депутатами Законодательного собрания и гордумы Салехарда, а также активистами «Молодой Гвардии Единой России» передал гумпомощь в Волноваху. В нее вошли наборы для школьников и бытовая техника семье Орловых, пострадавшей от военных действий.

Депутатам удалось собрать порядка полусотни наборов: это рюкзаки, канцтовары и школьные принадлежности.

А Елена Орлова вместе с 11-летней дочерью Машей получат от губернатора мультиварку, кухонный комбайн и пылесос. Раньше семья проживала в городе Димитров, но в прошлом году они эвакуировались и переехали в Волноваху, потеряв все свое имущество. Сейчас живут на съемной квартире.

Сбор гуманитарной помощи проходит в штабе по адресу: ул. Республики, д. 92. На сегодняшний день собрано более 1 055 килограммов всего необходимого для жителей подшефной территории.

- Очередная партия груза из нашего региона в Волноваху уйдет уже в середине августа. Благодарю каждого, чье сердце откликнулось на призыв о помощи. Ямал рядом, - обратился к северянам Дмитрий Артюхов.

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