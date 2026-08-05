Жительнице Ямальского района Нетью Худи присвоено звание «Мать-героиня»

Фото: пресс-служба администрации Ямальского района

Владимир Путин присвоил жительнице Ямальского района Нетью Худи звание «Мать-героиня». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Нетью Андреевна вместе с супругом Валентином Сэроковичем воспитали шесть дочерей и четырех сыновей. А сейчас помогают в воспитании 25 внуков.

Семья Худи из года в год кочует по Ямальской тундре - от зимних пастбищ Надымского района до берегов Карского моря.

Вот и сегодня сыновья продолжают вести традиционный образ жизни - пасут оленей, а дочери изготавливают национальную одежду, участвуют в показе мод на праздниках Слета оленеводов.

Одна из дочерей - Анна - занимается бисероплетением и вязанием. Свои изделия она отправляет защитникам Родины в зону СВО. Младшая дочь Светлана - активный волонтер - вместе с другими женщинами занимается очисткой стойбищ от мусора.

Всего на Ямале почетное звание «Мать-героиня» имеют четыре женщины. В 2022 году одной из первых его получила надымчанка Ольга Дехтяренко, в 2025 году - Ольга Лапсуй из Тазовского района и Анастасия Худи из Ямальского района.

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