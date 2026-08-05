Жительница Лабытнанги дважды продала одну и ту же квартиру. Она обманула покупателя на два миллиона рублей

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Жительница Лабытнанги смухлевала при продаже квартиры и теперь ответит за это перед законом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 34-летняя женщина разместила в интернете объявления о продаже собственной квартиры. После этого с ней связался потенциальный покупатель и внес задаток в 600 тысяч рублей. В итоге северянка продала жилье совершенно другому человеку, а того, кто внес задаток, продолжила обманывать.

- В дальнейшем фигурантка, не сообщив о продаже квартиры, получила от потерпевших остаток денег за нее - 1 576 500 рублей. Таким образом, она незаконно присвоила 2 176 500 рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Но на этом женщина не остановилась. Используя аналогичную схему, она решила продать еще одну квартиру, к которой имела доступ. Найдя покупателя, северянка получила от него задаток в 300 тысяч рублей и потратила деньги. Квартиру она, разумеется, продавать не стала.

Горожанку будут судить по ч. ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном и особо крупном размере).

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