«Безопасность наших рубежей - приоритет»: Дмитрий Артюхов передал спецтехнику ямальским пограничникам

Фото: Равиль Сафарбеков, пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов передал Пограничному управлению ФСБ России по западному арктическому району квадроцикл и прицеп.

Переданная техника поможет сотрудникам в борьбе с преступными группами, которые занимаются незаконной добычей и продажей особо ценных морских биоресурсов, а также с незаконной миграцией, терроризмом и экстремистской деятельностью.

Фото: Равиль Сафарбеков, пресс-служба губернатора ЯНАО

Также Дмитрий Артюхов встретился с начальником управления генерал-лейтенантом Андреем Кудимовым. Они обсудил взаимодействие правительства региона и ведомства.

В конце встречи губернатор вручил отличившимся сотрудникам благодарности. Некоторым бойцам были присвоены очередные звания и переданы ведомственные награды.

- Безопасность наших рубежей и спокойствие жителей Ямала - абсолютный приоритет. Погрануправление ФСБ работает с непростыми и очень ответственными задачами, поэтому мы всегда откликаемся, когда нужна какая-либо помощь. Благодарю за верность Родине и присяге, - сказал Дмитрий Артюхов.

Фото: Равиль Сафарбеков, пресс-служба губернатора ЯНАО

Безопасность - это ключевой приоритет работы губернатора и команды правительства. Округ систематически помогает силовым ведомствам, работающим на его территории. Например, в декабре 2024 года Дмитрий Артюхов передал погрануправлению средства РЭБ, два комплекта квадрокоптеров Mavic и системы сброса груза, блокираторы квадрокоптеров, прибор ночного видения и тепловизоры, активные наушники, стрелковые очки и бронеплиты.

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