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НовостиПроисшествия5 августа 2026 7:01

Салехардец пойдет под суд за организацию незаконной миграции. Он «помог» как минимум 75 иностранцам

Салехардец пойдет под суд за организацию незаконной миграции
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Салехардец пойдет под суд за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Мужчина за деньги изготавливал налоговые декларации и бланки уведомлений, подтверждающие проживание иностранцев или лиц без гражданства в России. Затем эти документы направлялись в соответствующие органы для подтверждения «законного» пребывания иностранцев на территории страны, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, северянин «помог» обосноваться в России не менее 75 мигрантам, которые когда-то проникли в страну на незаконных основаниях.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, т.е. организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан) и п. «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, т.е. организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная с использованием поддельных документов).

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