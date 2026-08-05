Салехардец пойдет под суд за организацию незаконной миграции. Он «помог» как минимум 75 иностранцам

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Салехардец пойдет под суд за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Мужчина за деньги изготавливал налоговые декларации и бланки уведомлений, подтверждающие проживание иностранцев или лиц без гражданства в России. Затем эти документы направлялись в соответствующие органы для подтверждения «законного» пребывания иностранцев на территории страны, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, северянин «помог» обосноваться в России не менее 75 мигрантам, которые когда-то проникли в страну на незаконных основаниях.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, т.е. организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан) и п. «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, т.е. организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная с использованием поддельных документов).

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