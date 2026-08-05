Юные хоккеисты из Лабытнанги постигают новые уровни мастерства. Помогают им в этом лучшие тренеры страны

Фото: Марина Трескова

Юные хоккеисты из Лабытнанги постигают новые уровни мастерства. А помогают им в этом лучшие тренеры и современное оборудование, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

Недавно общественники АНО «Хоккей для детей» выиграли грант, и теперь в центре «Авангард» проходят трехнедельные сборы. С 60 юными спортсменами работают мастера спорта, специалисты с опытом в КХЛ, НХЛ и системе «Красная машина».

А еще на средства гранта был закуплен специальный тренажер, который подает мячи по непредсказуемым траекториям. С его помощью ребята тренируют реакцию и скорость мышления - важнейшие качества для хоккеиста.

- Самое ценное - горящие глаза наших детей, которые получают новые возможности для роста. Спасибо команде АНО «Хоккей для детей» за упорство и вклад в спорт Приуралья, - сказала Марина Трескова.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.