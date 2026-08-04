На Ямале 5 августа 2026 года ожидаются грозы

Погода на Ямале на 5 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, но по западу преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +10...+15 градусов. Днем столбики термометров покажут +18…+23 градуса, местами +25...+30.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

5 августа по народному календарю - Трофим Бессонник (еще встречается название Калинники-Малинники).

Название «Бессонник» связано с напряженным сельскохозяйственным циклом. В разгаре была страда: сенокос, жатва, нужно было успеть сделать запасы на зиму. Крестьяне вставали до рассвета и работали до темноты. В народе говорили: «Долго спать - добра не видать», «Кто рано встает, тому Бог дает». Считалось, что если в этот день лениться и долго спать, можно упустить удачу и навлечь беды.

«Калинники-Малинники» - потому что как раз к этому времени массово поспевали калина и малина. Взрослые обычно собирали малину, а детям поручали калину. Из ягод варили варенье, делали компоты, пекли пироги. Калину еще и использовали как оберег: веточки вешали на окна и у входа в дом, чтобы защитить жилище от нечистой силы и сглаза.

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