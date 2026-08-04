Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2026 11:47

Житель Панаевска по пьяни заколол сестру ножом

Житель Панаевска предстанет перед судом за убийство сестры
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Житель Панаевска предстанет перед судом за убийство сестры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в мае 2026 года, когда брат с сестрой, перебрав со спиртным, начали ссориться.

- Во время ссоры обвиняемый схватил нож и ударил женщину в область левого бедра. Она скончалась от полученного ранения спустя непродолжительное время, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что житель Аксарки отправится в колонию за жестокое убийство жены. Он избил женщину: нанес ей множество ударов кулаком по различным частям тела.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.