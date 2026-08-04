Житель Панаевска по пьяни заколол сестру ножом

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Житель Панаевска предстанет перед судом за убийство сестры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в мае 2026 года, когда брат с сестрой, перебрав со спиртным, начали ссориться.

- Во время ссоры обвиняемый схватил нож и ударил женщину в область левого бедра. Она скончалась от полученного ранения спустя непродолжительное время, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что житель Аксарки отправится в колонию за жестокое убийство жены. Он избил женщину: нанес ей множество ударов кулаком по различным частям тела.

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