Дмитрий Артюхов встретился со студентами Президентской академии и познакомился с их проектами по развитию Ямала

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился со семью студентами программы «РЕСУРС России» Президентской академии, которые весь июль проходили стажировку в исполнительных органах власти региона. По итогу пятеро приняли решения писать дипломные работы по темам, связанным с развитием Ямала.

Молодые люди поделились впечатлениями от региона, прохождения стажировки и планами на будущее.

Глеб Салихов из Магнитогорска проходил стажировку в отделе развития туризма департамента экономики. Он занимался доработкой региональной программы по внутреннему туризму и участвовал в организации и проведении аттестации для гидов-экскурсоводов.

Дарина Шульга оказалась на Ямале во второй раз. Она проходила стажировку в отделе развития сельских территорий департамента агропромышленного комплекса. Девушка занималась продвижением регионального бренда «Ямал-Гурмэ», разработала концепцию Дней Ямала - гастрономических недель в ресторанах-партнерах крупных городов по всей России и трудилась над программой амбассадорства для бренд-шефов.

Аскар Мазитов из Уфы также в октябре прошлого года впервые побывал на Ямале. Юноша занимался оптимизацией рутинных задач в рекрутинговом центре «Работа на Ямале» и делал выжимки из инструкций для новых сотрудников центра, чтобы облегчить их работу.

Аналогичные задачи в центре выполняла и оренбурженка Елизавета Дуля. Девушка выбрала дипломный проект по моделированию въездного туризма в округе, в том числе с акцентом на иностранную аудиторию.

А Кировчанин Никита Слободин впервые открыл для себя Полярный Урал. Он рассказал, что заинтересовался темой развития инфраструктуры для туризма.

- Вижу, что Ямал вам интересен, вам здесь понравилось, вы благодарны людям, которые вам помогали, и вы хотите развивать наш край. Это очень правильный настрой. Как бы ни сложились ваши судьбы - на госслужбе или в коммерческом секторе - внутренняя мотивация, желание работать, добиваться результата всегда будут вам помогать, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.