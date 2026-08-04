Прокуратура помогла бойцу СВО из Шурышкарского района получит выплату в 1 300 000 рублей

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Прокуратура Шурышкарского района помогла бойцу СВО получить единовременную выплату. Устав обивать пороги различных инстанций, он сам обратился в надзорное ведомство.

- Установлено, что в марте 2023 года военнослужащему отказали в назначении единовременных выплат в 300 тысяч рублей при заключении контракта и в один миллион рублей в связи с ранением, - прокомментировали в ведомстве.

Далее прокурор обратился в суд с иском, который был полностью удовлетворен. Теперь военнослужащий получит положенные ему деньги.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что прокуратура помогла участнику спецоперации из Лабытнанги добиться перерасчета за вывоз мусора в меньшую сторону.

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