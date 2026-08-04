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НовостиОбщество4 августа 2026 10:07

Прокуратура помогла бойцу СВО из Шурышкарского района получит выплату в 1 300 000 рублей

Прокуратура Шурышкарского района помогла бойцу СВО получить единовременную выплату
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Прокуратура Шурышкарского района помогла бойцу СВО получить единовременную выплату. Устав обивать пороги различных инстанций, он сам обратился в надзорное ведомство.

- Установлено, что в марте 2023 года военнослужащему отказали в назначении единовременных выплат в 300 тысяч рублей при заключении контракта и в один миллион рублей в связи с ранением, - прокомментировали в ведомстве.

Далее прокурор обратился в суд с иском, который был полностью удовлетворен. Теперь военнослужащий получит положенные ему деньги.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что прокуратура помогла участнику спецоперации из Лабытнанги добиться перерасчета за вывоз мусора в меньшую сторону.

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