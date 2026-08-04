Глэмпинг «Тамга» станет новым местом притяжения туристов в Мужах

Фото: администрация Шурышкарского района

Жители Мужей получат новое место силы - глэмпинг «Тамга». Это стало возможным благодаря Анне Брусницыной, которая получила грант в миллион рублей, сообщили в администрации Шурышкарского района.

На старте гостей встретят два уютных домика на пять мест. Благодаря сосновому каркасу, теплому полу и прочной кровле в них будет комфортно даже при температуре до -20 градусов. Интерьеры оформят в двух стилях - «по-зырянски» и «по-хантыйски».

Фото: администрация Шурышкарского района

- Туристам интересно знакомиться с традициями, этника востребована. Мы хотим, чтобы люди не просто отдыхали, а проживали культуру, - говорит Анна Брусницына.

Новое пространство станет частью следующих туристических маршрутов: «Тильтимская зима», рыбалка и кедровый тур со сбором орехов.

Кстати, туристы из других регионов уже бронируют домики, хотя глэмпинг еще даже не открылся.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Мужах открылся пункт выдачи заказов Озон.

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