Фестиваль русской кухни пройдет в Новом Уренгое. Будет вкусно и весело

Фото предоставлено КП

Новоуренгойцев приглашают на большой праздник, который пройдет 8 августа на озере Молодежное.

По словам властей, горожан ждет праздник, объединяющий спорт, гастрономию и семейный отдых. Начнется он в 10:00 с марафона, а затем всех приглашают на фестиваль русской кухни. Сразу пять городских предприятий представят блюда в исконно русских традициях.

Для детей будут работать контактный зоопарк, и развернутся площадки с мастер-классами по изготовлению сувениров.

Кстати, предприниматели смогут обустроить собственные фан-зоны для поддержки спортсменов, что сделает забег еще более зрелищным. Узнать подробности можно в городском департаменте экономики.

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