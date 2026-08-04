Украинские спецслужбы пытаются украсть данные ямальцев через лжепетиции о пожарах и бензине

Фото: мах-канал «ЯМАЛ. Официально»

Ямальские власти предупредили северян о распространяемых в соцсетях лжепетициях с призывами помочь защитить леса от пожаров, повлиять на ситуацию с топливом и не только. Создают и распространяют их мошенники. Цель - сбор персональных данных для спецслужб Украины.

«Ни в коем случае не заполняйте никакие формы и не пересылайте их другим. Передав свои данные, вы подвергаете себя и родственников огромной опасности: мошенники и террористы могут вовлечь вас в преступные схемы», - говорится в мах-канале «ЯМАЛ. Официально».

Губернатор Дмитрий Артюхов держит ситуацию с топливом и пожарами на личном контроле.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что телефонные мошенники пишут северянам от имени главного полицейского Салехарда. В переписке «руководитель» сообщал, что произошла утечка данных, из-за чего под угрозой оказалось само существование организации, поэтому в ближайшее время сотрудникам будут звонить некие важные люди из органов, которым необходимо оказать содействие.

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