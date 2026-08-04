В Ноябрьске водитель «Шевроле» сбил велосипедиста

Фото предоставлено КП

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 3 августа рядом с домом № 72 по улице Ленина в Ноябрьске.

- Установлено, что около 9:15 утра водитель «Шевроле», поворачивая налево, не уступил дорогу велосипедисту, имевшему преимущество в движении, - прокомментировали в ведомстве.

В результате велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 5 ДТП, а с начала года 2 099, в которых 10 человек погибли и 171 получил травмы, в том числе 25 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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