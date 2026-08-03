На Ямале 4 августа 2026 года местами потеплеет до +27 градусов

Погода на Ямале на 4 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура ночью составит +5...+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем столбики термометров покажут +17…+22 градуса, местами до +27.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с.

4 июля в народном календаре - Ульянов день (еще его называли Липов цвет). Название связано с памятью святого мученика Иулиана Тарсийского, которого православная церковь чтит в эту дату. В народной традиции имя Иулиан со временем трансформировалось в более привычное - Ульян.

Что касается второго названия, оно непосредственно связано с липой, которая к 4 августа как раз вступала в пору активного цветения. Люди отправлялись в рощи и леса собирать душистые соцветия: верили, что в этот день они набирают особую целебную силу.

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