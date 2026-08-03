Новым прокурором Ноябрьска стал Олег Ишимов

Фото: прокуратура Ноябрьска

Олег Ишимов назначен новым прокурором Ноябрьска. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Александр Гуцан.

В 2011 году Олег Ишимов окончил ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» по специальности юриспруденция.

Свой путь в органах прокуратуры Олег Ишимов начал в 2013 году с места помощника прокурора Нязепетровского района Челябинской области. Затем он был помощником прокурора Верхнеуральского района Челябинской области, старшим помощником прокурора города Пласта Челябинской области, заместителем прокурора города Лабытнанги, прокурором отдела и старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ямала. А С 17 октября 2023 года состоял в должности прокурора Красноселькупского района.

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