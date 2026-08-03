Площадь Победы и новые дома: Дмитрий Артюхов посетил главные стройплощадки Салехарда

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов посетил главные стройплощадки Салехарда. В поездке его сопровождал глава города Алексей Титовский.

Первым делом Дмитрий Артюхов заехал на Площадь Победы. Специалисты практически полностью выполнили планировку территории, смонтировали трубу газопровода под Вечный огонь и сейчас готовят основание под тротуарные дорожки.

По итогу салехардцы получат абсолютно обновленную территорию, главными украшениями которой станут стела, а также мемориальная композиция с Вечным огнем и солдатом, преклонившим колено.

- Самый значимый объект благоустройства - площадь трудовой доблести. С помощью общественных обсуждений, опираясь на мнение старожилов, мы нашли самые правильные решения, чтобы дать вторую жизнь пространству, и при этом сохранить глубокий смысл этого места, - сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Далее губернатор оценил новую семиэтажку на улице Мира, рассчитанную на 109 квартир. А затем - пятиэтажку на улице Республики со 132 квартирами. Первая полностью предназначена для переселенцев из ветхого жилья, а вторая - для переселения и свободной продажи.

Еще Дмитрий Артюхов побывал в микрорайоне Восточный, где реализуется проект комплексного развития территории. Ранее на этом месте был пустырь, сейчас же идет строительство десяти многоквартирников. В общей сложности город получит 499 квартир, часть из них передадут для переселения, вторую - выставят на продажу.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

И под конец глава региона оценил прокладку сетей водоотведения в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова и Мичурина. К ним подключат строящиеся дома, в том числе ЖК «Береговой» и таунхаусы.

- Прокладываем для новых кварталов сети водоотведения с электрообогревом, монтируем трансформаторные подстанции. В столице реализуем девять таких проектов. Это позволяет нам строить город, в котором действительно комфортно жить, - заключил Дмитрий Артюхов.

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