Число природных пожаров на Ямале перевалило за 150. Спасатели делают все возможное

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 159 природных пожаров общей площадью 34 848,6 гектара. Это данные на 8:30 утра 3 августа, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 746 человек, а также вертолеты Ми-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 24 природных пожара площадью 537,7 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 658 природных возгораний. Огонь повредил 101 285,76 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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