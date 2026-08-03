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НовостиОбщество3 августа 2026 4:30

Салехардцам напомнили о необходимости согласовывать установку кондиционеров

Установку кондиционеров в Салехарде нужно согласовывать
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Салехардские власти напомнили землякам о необходимости согласовывать установку кондиционеров.

- Фасад дома - это общее имущество собственников, поэтому перед его размещением следует получить согласование. В противном случае - демонтаж, - сказали в мэрии.

Для установки кондиционера необходимо: получить согласие на использование общего имущества - через собрание собственников или управляющую организацию; при изменении внешнего вида здания - согласовать паспорт фасада многоквартирного дома с администрацией города.

Следует помнить, что оборудование не должно нарушать внешний облик дома и создавать неудобства для соседей.

Получить консультацию можно в департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений администрации города по телефону: +7 (34922) 2-54-85.

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