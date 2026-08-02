На Ямале 3 августа 2026 года вновь будет прохладная и сухая погода

Погода на Ямале на 3 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура ночью составит +5...+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем столбики термометров покажут +17…+22 градуса, местами до +27.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с.

3 августа по народному календарю - Онуфрий Молчаливый (еще его называли Молчальником или Безмолвником). Название связано с православной традицией: в этот день церковь вспоминает преподобного Онуфрия Печерского - монаха Киево-Печерской лавры XII века. Он прославился тем, что дал строгий обет молчания: жил в затворе в пещерах, избегал не только празднословия, но и необходимых разговоров, считая, что слово стоит использовать лишь в исключительных случаях.

В народе в день его памяти старались подражать подвигу святого: вели себя сдержанно, избегали пустых разговоров.

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