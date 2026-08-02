На Ямале 2 августа объявлена беспилотная опасность

Фото: правительство ЯНАО

Несколько минут назад правительство Ямало-Ненецкого автономного округа предупредило жителей о введении беспилотной опасности.

- На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112, – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям сохранять спокойствие. Зайти в укрытие (паркинг, подвал, убежище). При невозможности оставайтесь в здании (дома, на работе, в ТЦ и т.п.), спуститься на первые этажи и держаться подальше от окон у несущих стен. Ожидайте отмены режима. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета и сбои в расписании аэропортов.

Запрещено:Трогать или перемещать обломки;Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.