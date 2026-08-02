Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2026 15:03

На Ямале 2 августа объявлена беспилотная опасность

2 августа на Ямале объявлена беспилотная опасность
Нина БАРИНОВА
Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

Несколько минут назад правительство Ямало-Ненецкого автономного округа предупредило жителей о введении беспилотной опасности.

- На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112, – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям сохранять спокойствие. Зайти в укрытие (паркинг, подвал, убежище). При невозможности оставайтесь в здании (дома, на работе, в ТЦ и т.п.), спуститься на первые этажи и держаться подальше от окон у несущих стен. Ожидайте отмены режима. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета и сбои в расписании аэропортов.

Запрещено:Трогать или перемещать обломки;Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.