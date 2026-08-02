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НовостиПолитика2 августа 2026 6:28

В Аксарке прощаются с погибшим на СВО Николаем Каневым

С погибшим на СВО Николаем Каневым прощаются в Аксарке
Нина БАРИНОВА
Фото: Приуралье

Фото: Приуралье

Сегодня, 2 августа, в селе Аксарка Приуральского района прощаются с погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции Николаем Каневым.

- Приуральцы проводят в последний путь участника СВО. Гвардии рядовой Николай Канев проходил военную службу в должности механика-водителя мотострелкового батальона. Он отдал жизнь, выполняя воинский долг перед Отечеством, – говорится в сообществе «Приуралье».

Все желающие могут прийти на прощание с Николаем к 12 часам к мемориалу погибшим защитникам Отечества в Аксарке. После прощания бойца предадут земле с воинскими почестями.