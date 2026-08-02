Жителей и гостей Ямала предупреждают о возможном перекрытии трасс из-за лесных пожаров

Скрин с видео правительства Ямала

Дороги Ямало-Ненецкого автономного округа могут быть перекрыты из-за лесных пожаров. Об этом жителей и гостей региона после проведенной комиссии по чрезвычайным ситуациям предупредил губернатор Дмитрий Артюхов. Он отметил, что ситуация с лесными пожарами складывается непростая.

- Трассы могут перекрываться из-за дыма — с дальними поездками лучше повременить. Следите за ситуацией в канале Дороги и транспорт Ямала. Пожары — сезонный вызов для Ямала. Благодарю всех, кто помогает с ним справиться, – обратился губернатор к ямальцам.

Дмитрий Артюхов рассказал, что больше половины очагов спасатели ликвидируют в первые сутки. На тушении работают около 700 человек, в том числе огнеборцы из Иркутска, Тюмени, Екатеринбурга и Архангельска. Он отметил, что на следующей неделе синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду, но власти не намерены полагаться на прогнозы синоптиков и продолжат работу по предупреждению возникнования новых лесных пожаров.

- Ждём ещё бойцов из Карелии и Свердловской области. Авиакомпания «Ямал» помогает перебрасывать силы. Тюменская область и Югра отправили дополнительные водосливные устройства — это позволит двукратно увеличить объём сброса воды и тем самым эффективнее бороться с огнём, – добавил глава Ямала.

На сегодня в регионе действует 114 очагов, горит 26 тысяч гектаров.