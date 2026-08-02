Леса горят на площади 26262,5 га на Ямале 2 августа

Скрин с портала ЕКС ЯНАО

На утро 2 августа на территории Ямало-Ненецкого автомноного округа – Югры горят леса на площади 26 262,5 га.

Всего, по данным ЕКС ЯНАО, действуют 133 природных пожара в шести муниципалитетах: Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском, Пуровском районах. За сутки ликвидировано пять природных пожаров на площади 170 гектаров. Населённым пунктам угрозы нет, но в регионе сохраняется режим ЧС. В борьбе с огнём задействовано 680 человек и три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами.

Добавим, что на Ямал 1 августа для борьбы с огнём в Новый Уренгой чартерным рейсом прибыло 100 огнеборцев из Иркутска. Они сразу же направились на самые сложные участки в Пуровский, Красноселькупский и Надымский районы.