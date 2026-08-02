Арктические экстремальный игры «Северный характер. Трейл» стартуют 2 августа в Новом Уренгое с новыми условиями

Фото: администрация Нового Уренгоя

Менее чем через час в Новом Уренгое в южной части города - район ССК «Стрелец», стартуют Арктические экстремальный игры «Северный характер. Трейл». Они должны были пройти в субботу, 1 августа, но были перенесены на 2 августа из-за смога от лесных пожаров.

Торжественное открытие мероприятия запланировано на 09:30. Старт в 10 часов ровно. Организаторы будут каждую минуту отпускать по 5 человек. Сперва запустят спортсменов из категории «Профи».

В администрации Нового Уренгоя пояснили, что обновлены условия соревнований: сокращены дистанции, чтобы снизить нагрузку. «Профи», вместо 22,5 км пробегут 3 круга на 15 км. «Любителям» надо пробежать 2 круга на 10 км, а еще двум категориям всего один круг, протяженностью 5 км.

Важная информация спортивная страховка на 1 августа уже не действительна для нового дня старта.

Вам необходимо оформить страховку заново на 2 августа.