Прохладная и облачная с прояснениями погода установилась на Ямале 2 августа

Фото: администрация Ямальского района

В воскресенье, 2 августа, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа установится переменная облачность, местами туман. Ветер северный, северо-восточный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +18...+23 градусов, местами до +26 градусов.

В Салехарде облачно и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Утром на столбиках термометров +11 градусов. Днем потеплеет до +15 градусов, вечером +14 градусов.

В Новом Уренгое облачная погода без осадков, к ночи ясно. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром на улице столбики термометров показывают +15 градусов, днем потеплеет до +17 градусов. Вечером похолодает до +12 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10 метров в секунду, к ночи утихнет до 1-6 метров в секунду. Утром +19 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов, вечером похолодает до +15 градусов.

В Надыме облачно и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, к ночи стихнет до 1-4 метра в секунду. Утром +12 градусов, днем +18 градусов, вечером +14 градусов.