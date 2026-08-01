Из-за лесных пожаров в Новом Кренгое отменили экстремальные игры «Северный характер. Трейл»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В связи с введением на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режима чрезвычайной ситуации, вызванного лесными пожарами, Арктические экстремальные игры города Новый Уренгой «Северный характер. Трейл», запланированные на субботу, 1 августа, переносятся. Об этом заявили в администрации города

- Видимость и воздух не позволяют бежать на пределе возможностей — дышать будет тяжело. Кроме того, находится в лесу сейчас небезопасно. Безопасность участников — наш главный приоритет. О дате проведения мероприятия сообщим дополнительно. Следите за новостями, – добавили в мэрии.

Добавим, что Арктические экстремальные игры города Новый Уренгой «Северный характер. Трейл» предлагают пройти участникам несколько дистанций: 22,5 км - категория «Профи»; 13,5 км - категория «Любители»; 9 км - категория «Базовый уровень» и 9 км - категория «Новобранцы».

На утро 1 августа на Ямале горят леса на площади более 25 тысяч га. Их тушат более 700 человек. Задействованы вертолеты и самолеты.