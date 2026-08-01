В Ноябрьске 2 августа автобус №7 пойдет в объезд из-за крестного хода

Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска и гостей города предупреждают, что в воскресенье, 2 августа, будет скорректирован маршрут автобуса № 7. Неудобство временное и связано с проведением крестного хода с 11:00 до 13:00 .

По данным администрации Ноябрьска, автобус маршрута № 7 с отправлением в 11:27 от ж/д вокзала до аэропорта после остановки «Проспект Мира» поедет в объезд через улицы Республики, Энтузиастов, Магистральную и Карамовскую дорогу.

А рейс в 12:10, который следует из аэропорта до остановки «Тепловик» пойдет по улице Муравленко в объезд.

Кроме того, на время ограничений возможны отклонения в расписании движения автобусов. Ноябрян просят относиться к этому с пониманием.