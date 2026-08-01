На Ямале горят леса на площади 25 711 га

Скрин с портала ЕКС ЯНАО

Ситуация с лесными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе продолжает оставаться крайне напряженной. На утро 1 августа горят леса на общей площади 25 711 га. За сутки пожары накрыли еще более чем 4000 га площадей. Об этом сообщает департаменте гражданской защиты ЯНАО.

На сегодня в регионе действует 113 природных пожаров в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском и Пуровском районах. За минувшие сутки было ликвидировано 14 природных пожаров на площади 1 037 га. В тушении задействованы 652 человека и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Ямала зафиксировано 583 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 91 359,4 га.

По данным Авиалесоохраны Ямала, на тушении пожаров в регионе привлечены 150 авиапожарных Авиалесоохраны Тюменской, Свердловской, Архангельской областей. Всего же на тушении работают более 620 человек. Наземная техника практически не применяется из-за невозможности доставки. В условиях 30-ти градусной жары борьба с пожарами идет вручную. Режим ЧС в лесах введен на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с массовой вспышкой труднодоступных и удаленных лесных пожаров от гроз. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения лесных пожаров в регионе привлечены 16 самолетов и вертолетов.

Сегодня, 1 августа, на помощь ямальцам в борьбе с лесными пожарами прибудут огнеборцы из другого региона. Сейчас на тушение брошены основные силы: 309 специалистов «Ямалспаса», 139 привлеченных десантников Авиалесоохраны, а также сотрудники МЧС, ОПС и «Лесов Ямала».