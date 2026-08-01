В Тарко-Сале на пляже у озера водитель автомобиля случайно задавил 3 подростков

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три подростка, произошло вечером 31 июля в районе озера «Окуневое» в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, в 18:10 водитель за рулем автомобиля SSАNGУОNG при движении задним ходом наехал на троих подростков-пешеходов. В результате ДТП, подростки получили травмы.

Всего за минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 6 ДТП, в которых 3 человека травмированы. С начала 2026 года на ямальских дорогах в 2086 зарегистрированных ДТП погибли 10 человек и 169 получили травмы, в их числе 25 детей.