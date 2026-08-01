На Ямал 1 августа пришла прохладная погода с небольшими дождями

Пушица влагалищная - одно из растений, которым питаются северные олени Фото: Алена ГАЛИТОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 1 августа, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +18...+23 градусов, местами до +29 градусов.

В Салехарде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, северо-западный, северный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха утром +14 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов, вечером похолодает до +14 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-11 метров в секунду, к ночи утихнет до 1-7 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов, вечером +14 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, до полудня – небольшой дождь, после – без осадков. Ветер западный, северо-западный, северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем до +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Надыме облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду к ночи станет тише. а потом наступит штиль. Утром 17 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.