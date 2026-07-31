Салехардцев приглашают на благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

Фото: администрация Салехарда

Салехардцев приглашают на благотворительный концерт, посвященный 96-й годовщине Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие пройдет 1 августа в 17:00 на территории городского сада. Перед собравшимися выступит гвардии сержант запаса Иван Герасимов - лауреат и дипломант многочисленных военно-патриотических фестивалей, участник международного фестиваля в Зеленограде.

На площадке развернется пункт сбора «Народного фронта», где можно будет поддержать бойцов СВО: передать посильную сумму или гуманитарную помощь.

- Для меня большая честь выйти на сцену перед земляками и через музыку выразить поддержку тем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Хочется, чтобы этот концерт стал не только встречей с хорошими песнями, но и возможностью вместе сделать доброе дело, - сказал Иван Герасимов.

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