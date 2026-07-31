Надымские следователи завели уголовное дело из-за миллионного долга по зарплате

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Надымские следователи завели уголовное дело из-за долга по зарплате. Подозреваемый - гендиректор коммерческой организации - десять месяцев не выплачивал своим работникам никаких денег и в итоге задолженность превысила 1 300 000 рублей.

- Установлено, что с сентября 2025 года по июль 2026 года подозреваемый, имея реальную финансовую возможность, не платил зарплату своим работникам. Тем самым он хотел обеспечить положительные показатели работы организации перед контрагентами и производил расчеты с ними, - прокомментировали в пресс-службе следкома.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается гендиректора, он подозревается по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ямальские работники сферы здравоохранения начнут больше зарабатывать. В связи с индексацией, прошедшей 1 июля, их оклады увеличились на 7,6%.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.