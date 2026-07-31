Для ямальцев, проживающих в аварийных домах, построили почти триста квартир

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале для жителей аварийного фонда построили почти триста квартир. Как пояснили в региональном Госстройнадзоре, речь идет о трех многоквартирниках в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде. Застройщики получили заключения о соответствии и приступили к оформлению документов для ввода домов в эксплуатацию.

Самый большой дом расположен в Лабытнанги. На улице Леонида Гиршгорна вырос пятиэтажный дом общей площадью более 7 500 метров квадратных, рассчитанный на 116 квартир. Для жителей здесь обустроены 108 парковочных мест, есть детская и спортивная площадки, зона отдыха, тротуары, озеленение.

В Муравленко на улице Энтузиастов построен трехэтажный дом на 23 квартиры, а в Салехарде на улице Мира - семиэтажный дом на 109 квартир.

- После ввода в эксплуатацию Фонд жилищного строительства передает новостройки в собственность муниципальных образований. Ключи от новых квартир гражданам начнут выдавать уже в августе, - рассказала начальник отдела НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Наталья Спиридонова.

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