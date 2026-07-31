Фото: пресс-служба ямальского филиала фонда «Защитники Отечества»

В Салехарде семидесяти ветеранам СВО выдадут адаптивные костюмы. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию регионального филиала фонда «Защитники Отечества» с некоммерческими организациями Ямала, сообщили в пресс-службе губернатора.

На сегодняшний день по запросу самих ветеранов отшито и передано в филиал фонда 35 летних и 35 зимних комплектов.

Автор данного проекта - ноябрьский волонтерский коллектив «Ямал точка опоры». Ее руководитель Ирина Гаммершмидт объединила вокруг себя женщин, готовых помогать бойцам, и сегодня их более пятидесяти. В этом году организация стала финалистом международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях» и получила грант.

- Сотрудничество с некоммерческими организациями, такими как «Ямал точка опоры», имеет для нас важное значение. Оно позволяет нам расширить категории ветеранов, которым мы можем помочь. Наша цель - предоставить необходимую поддержку, учитывая индивидуальные нужды каждого защитника, - говорит руководитель ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Казановская.

Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности участников СВО, Помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе и быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.