Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 21:01

На Ямале 31 июля 2026 года вновь будет очень жарко, но возможны дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 31 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 31 июля

Погода на Ямале на 31 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Температура ночью составит +16...+21 градус, при прояснении до +11. Днем столбики термометров покажут +28…+33 градуса, по западу до +23.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с.

31 июля в народном календаре - Омельянов (или Емельянов) день. Название связано с памятью святого мученика Емилиана Доростольского, пострадавший за веру в IV веке при римском императоре Юлиане Отступнике. На Руси имя Емилиан постепенно трансформировалось в более привычные формы - Емельян или Омельян

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.