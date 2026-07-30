На Ямале 31 июля 2026 года вновь будет очень жарко, но возможны дожди

Погода на Ямале на 31 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Температура ночью составит +16...+21 градус, при прояснении до +11. Днем столбики термометров покажут +28…+33 градуса, по западу до +23.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с.

31 июля в народном календаре - Омельянов (или Емельянов) день. Название связано с памятью святого мученика Емилиана Доростольского, пострадавший за веру в IV веке при римском императоре Юлиане Отступнике. На Руси имя Емилиан постепенно трансформировалось в более привычные формы - Емельян или Омельян

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.