Ямальцы могут зарегистрироваться на «Северный характер. Трейл». Это один из самых сложных этапов экстремальных игр

Фото: Никита Ковалев

Ямальцы уже могут зарегистрироваться на «Северный характер. Трейл», который пройдет с 22 по 23 августа в Харпе. Это один из самых сложных этапов седьмого сезона экстремальных игр: спортсменов ждут горные тропы, скалы, поля и дороги с суровыми пейзажами Полярного Урала, сообщили в пресс-службе губернатора.

Взрослые участники могут выбрать одну из категорий: «Профи+» - 42 километра, «Профи» - 22 километра, «Любители» - 12 километров, «Базовый уровень» - 6 километров. А для юношей и девушек 16-17 лет доступна категория «Новобранцы»: им предстоит пройти 5 километров, включая этапы военной подготовки.

Для гостей подготовили отдельную программу: забеги среди дошкольников на 400 метров, старты для школьников на дистанциях до двух километров, северная ходьба на один километр и туристический поход протяженностью до 15 километров. Зарегистрироваться на них можно будет непосредственно на месте проведения игр.

Участникам, которые побегут основные дистанции, потребуются медицинская справка и полис. А на дистанциях 22 и 42 километра нужно иметь обязательное снаряжение, в том числе ветрозащитная одежда, заряженный телефон, GPS-устройство с загруженным треком, аптечка, запас воды и питания.

Полный перечень документов и экипировки указан в регламенте соревнований.

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