В Ноябрьске снесут почти тридцать расселенных домов

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске активно сносят расселенные деревянные дома. С начала текущего года уже демонтировано 19 строений, в планах - еще десять, сообщили в городской администрации.

На сегодняшний день работы ведутся по следующим адресам:

- ул. Ленина, д. 16/9;

- пос. МК-87, д. 38;

- ул. Космонавтов, д. 7 и 7А;

- ул. Ленина, д. 13/11;

- мкр. Вынгапуровский, ул. Ленина, д. 12б.

После завершения сноса подрядчик обязан вывезти строительный мусор на специализированный полигон, выровнять территорию, произвести отсыпку торфо-песчаной смесью и засеять участок многолетними травами.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске отремонтировали территория вокруг храма Архистратига Михаила. Рабочие частично заменили плитку, привели в порядок ступени, обновить входные группы и организовали подъездные пути.

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