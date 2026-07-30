Фото предоставлено КП

В салехардском ресто-кафе «Вкусы Ямала» гостей кормили просрочкой. Об этом стало известно по итогам прокурорской проверки.

- В ходе выездной проверки выявлена пищевая продукция без маркировки и с истекшим сроком годности. Также установлено, что работники не проходили медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую аттестацию, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

В связи с этим директора заведения было внесено представление, а также заведены административные дела по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).

На данный момент все выявленные нарушения устранены, а виновным лицам назначены штрафы в размере 35 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что прокуратура приостановила работу надымского кафе «Узбекистан». Его работники не осматривались на наличие заболеваний кожи рук и поверхностей тела, не проводились лабораторные испытания воды, пол находится в непотребном виде, а еда не соответствует ассортименту.

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