В Салехарде закрылся Дом культуры «Рыбник», построенный в 80-х годах

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде закрылся Дом культуры «Рыбник», построенный еще в 80-х годах. Из-за аварийного состояния находится в нем небезопасно, сообщили в городской администрации.

В последние годы здание использовалось преимущественно как административное, но иногда в нем проходили и мероприятия. А во время выборов там работают два избирательных участка.

Таким образом, мероприятия, проходившие в «Рыбнике» теперь будут проводиться преимущественно в «Школе Ямолод.Салехард», а избирательные участки переедут в школу № 4.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде началась реставрация памятника архитектуры - здания инородческих управ, расположенного по улице Республики, 5. Планируется, что по окончании работ оно станет частью архитектурного ансамбля Обдорского острога.

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