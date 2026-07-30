В Надыме скончалась почетный работник образования РФ и ветеран труда Любовь Тимохина

Фото: администрация Надымского района

В Надыме на 78-м году жизни скончалась почетный работник общего образования РФ и ветеран труда Любовь Тимохина. Она более пятидесяти лет посвятила сфере образования и воспитанию маленьких надымчан, сообщили в районной администрации.

Свой педагогический путь Любовь Феофановна начала в 1978 году с работы воспитателя в детском саду «Сказка». А уже в 1991 года она встала во главу учреждения и 23 года была его бессменным руководителем. Под руководством Любови Феофановны детский сад «Сказка» стал одним из лучших в городе и районе.

- Настоящий профессионал своего дела, дальновидный и справедливый руководитель, чуткий и внимательный человек - Любовь Феофановна снискала заслуженное уважение коллег, воспитанников и родительского сообщества, - сказали в мэрии.

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских, администрации и все жители выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Любови Тимохиной. Добрая и светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах надымчан.

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