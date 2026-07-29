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НовостиОбщество29 июля 2026 21:01

На Ямале 30 июля 2026 года вновь будет очень жарко, но возможны дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 30 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 30 июля

Погода на Ямале на 30 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +14...+19 градусов, при прояснении до +9. Днем столбики термометров покажут +28…+33 градуса, местами до +23.

Ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 м/с.

30 июля в народном календаре - Марина Лазоревая (еще встречаются названия «Марина с Лазарем» или «Зори с пазорями»). В эту дату православная церковь вспоминает двух святых: великомученицу Марину (в западной традиции ее называют Маргаритой) Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского. В народе их «распределили» по стихиям: Марину связали с морем и водой, а Лазаря - с небесным огнем, молниями и зарницами (голубоватыми отблесками далеких гроз). Отсюда и «Лазоревая»: слово «лазори» как раз и означает эти голубоватые вспышки. Еще была легенда: будто бы морская царевна Марина сбежала на землю, а ее разгневанный отец-морской царь в день ее рождения каждый год мечет в небо огненные стрелы-молнии, пытаясь найти беглянку.

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