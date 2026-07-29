На Ямале 30 июля 2026 года вновь будет очень жарко, но возможны дожди

Погода на Ямале на 30 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +14...+19 градусов, при прояснении до +9. Днем столбики термометров покажут +28…+33 градуса, местами до +23.

Ветер юго-западный с переходом на южный 6-11 м/с.

30 июля в народном календаре - Марина Лазоревая (еще встречаются названия «Марина с Лазарем» или «Зори с пазорями»). В эту дату православная церковь вспоминает двух святых: великомученицу Марину (в западной традиции ее называют Маргаритой) Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского. В народе их «распределили» по стихиям: Марину связали с морем и водой, а Лазаря - с небесным огнем, молниями и зарницами (голубоватыми отблесками далеких гроз). Отсюда и «Лазоревая»: слово «лазори» как раз и означает эти голубоватые вспышки. Еще была легенда: будто бы морская царевна Марина сбежала на землю, а ее разгневанный отец-морской царь в день ее рождения каждый год мечет в небо огненные стрелы-молнии, пытаясь найти беглянку.

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