Фото: администрация Приуральского района

Жителей Лабытнанги приглашают весело отметить День железнодорожника. Праздник пройдет 31 июля в 16:00 на территории сквера «Привокзальный», сообщили в администрации Пуровского района.

- Праздник - отличный повод провести летний вечер в кругу семьи и друзей. Вас ждет программа с творческими номерами и хорошим настроением, - обратились в мэрии к землякам.

День железнодорожника - профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта, который отмечается в первое воскресенье августа. Он объединяет всех работников железнодорожной отрасли - машинистов, проводников, инженеров, ремонтников, диспетчеров, административный персонал, сотрудников вокзалов, грузовых терминалов и других специалистов. Также его отмечают преподаватели и студенты профильных учебных заведений, их друзья и близкие.

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