Фото: администрация Ноябрьска

В воскресенье, 2 августа, в Ноябрьске пройдет крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в городской администрации.

Шествие начнётся в 11:00, сразу после Божественной литургии. Верующие двинутся от храма Архистратига Божия Михаила по улице Холмогорской в направлении аэропорта и остановятся у Поклонного креста.

На время крестного хода движение для автомобилей будет закрыто.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске отремонтировали территория вокруг храма Архистратига Михаила. Рабочие частично заменили плитку, привели в порядок ступени, обновить входные группы и организовали подъездные пути.

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