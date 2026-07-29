Ноябрянка получила деньги на открытие своего дела и спустила их не по назначению

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Ноябрьская прокуратура помогла наказать местную жительницу, которая потратила бюджетные деньги не по назначению.

В мае 2024 года женщина обратилась к специалистам МФЦ с заявлением об оказании помощи на открытие своего дела и необходимыми документами. Вот только последние были с ложной информацией.

- После этого женщина получила государственную социальную помощь в размере 350 тысяч рублей. Деньги она потратила на не связанные с бизнес-планом нужды, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе судебного заседания ноябрянка признала вину,раскаялась и полностью возместила причиненный ущерб.

Тем не менее суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере) и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что сотрудница ямальского департамента агропромышленного комплекса украла субсидий на девять миллионов рублей.

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