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НовостиОбщество29 июля 2026 10:23

Ноябрянка получила деньги на открытие своего дела и спустила их не по назначению

Прокуратура помогла наказать ноябрянку, которая потратила бюджетные деньги не по назначению
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ноябрьская прокуратура помогла наказать местную жительницу, которая потратила бюджетные деньги не по назначению.

В мае 2024 года женщина обратилась к специалистам МФЦ с заявлением об оказании помощи на открытие своего дела и необходимыми документами. Вот только последние были с ложной информацией.

- После этого женщина получила государственную социальную помощь в размере 350 тысяч рублей. Деньги она потратила на не связанные с бизнес-планом нужды, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе судебного заседания ноябрянка признала вину,раскаялась и полностью возместила причиненный ущерб.

Тем не менее суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере) и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что сотрудница ямальского департамента агропромышленного комплекса украла субсидий на девять миллионов рублей.

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