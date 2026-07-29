Будет проще ориентироваться: в Новом Уренгое меняют названия автобусных остановок

Фото: Антон Колодин

В Новом Уренгое меняют названия автобусных остановок. Так людям будет проще ориентироваться, сообщил глава города Антон Колодин.

«Новый Уренгой растет: появляются новые жилые кварталы, современные общественные пространства, соцобъекты. И поэтому нужно навести порядок в навигации - переименовываем остановки так, чтобы жителям было легче ориентироваться», - говорится в сообщении.

Так, остановка «Гимназия» теперь именуется «Площадь Молодежи». Именно так эту локацию сейчас называют сами горожане - жизнь района кипит у фонтана.

Остановка «Площадь памяти» получила название «Поликлиника», поскольку рядом открылась поликлиника с женской консультацией.

Остановка «Детский сад «Созвездие» стала «мкр. Славянский». Пару лет назад детсад в этом месте был единственным действующим учреждением, но с появлением полноценного жилого массива старое название утратило свою актуальность.

Таким образом, понятная навигация экономит время молодым мамам с колясками, пожилым людям и всем, кто спешит по делам.

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